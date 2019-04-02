Капитана задержанного норвежского судна Arctic Swan подозревают в браконьерстве

02.04.19 12:27

© РИА Новости. Павел Львов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Капитан задержанного в конце марта в Мурманске промыслового судна Arctic Swan (компания-судовладелец Arctic Swan AS, Норвегия) подозревается в нарушении правил рыболовства в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) РФ, сообщили "Интерфаксу" в Погрануправлении ФСБ по западному арктическому району.

В ведомстве отметили, что 20-26 марта судно вело промысел северной креветки в ИЭЗ РФ в центральной и северной частях Баренцева моря. 26 марта на его борту российские пограничники провели осмотр, в ходе которого были зафиксированы нарушения законодательства в сфере правил рыболовства.

Так, при учете готовой сыромороженной продукции капитан норвежского судна не принял во внимание переводной коэффициент в размере 1,064, который предусмотрен правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

"Для проведения экспертизы и составления процессуальных документов капитану судна было предложено добровольно проследовать в порт Мурманск, на что он ответил согласием", - сообщили в Погрануправлении.

Когда 27 марта Arctic Swan прибыло в российский порт, в его трюме обнаружили треску, морского окуня и запрещенного к вылову в Северном рыбохозяйственном бассейне белокорого палтуса. Пограничники отмечают, что судно не имело разрешения на вылов этой рыбы.

В результате Arctic Swan было задержано, в отношении капитана возбуждено административное дело по ч.2 ст.8 17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в ИЭЗ РФ).

По предварительной информации, судовладелец намерен внести залог за судно в случае наложения ареста.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в порт Мурманска 27 марта пришло судно Arctic Swan (Норвегия), задержанное пограничниками по подозрению в нарушении правил рыболовства. Была начата проверка.

Фотографии задержанного судна появились в Twitter АО "Мурманский морской рыбный порт".