Массовая гибель рыбы зафиксирована в речных протоках Астраханской области

02.04.19 12:42

© РИА Новости. Алексей Даничев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Обмеление ериков (речных протоков) и кислородное голодание стали причинами гибели десятков тысяч рыб в Астраханской области, сообщается на сайте Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ).

Отмечается, что массовая гибель рыбы зафиксирована в ильмене Солененький и в ерике Ички Барча.

Эксперты института обнаружили около 10 тысяч мертвых карасей, толстолобиков, сазанов, сомов и судаков на береговой полосе ильменя Солененького протяженностью около 80 метров. Рыба задохнулась, когда не смогла выплыть к "большой воде" из обмелевшего ильменя.

Подчеркивается, что замор рыбы тут зафиксирован впервые.

Место массовой гибели рыбы обнаружено и на правом берегу ерика Ички Барча. Там погибло около тонны карасей также из-за кислородного голодания в обмелевшем водоеме.

В сообщении также отмечается, что грядущее половодье с подъемом уровня воды может вскрыть новые места массовой гибели рыбы и вынести трупы в крупные водотоки.