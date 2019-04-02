"Ипотечные каникулы" не должны фиксироваться в кредитных историях как просрочка - Набиуллина

02.04.19 13:36

© РИА Новости. Евгений Биятов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - "Ипотечные каникулы", закон о которых скоро планируется принять в России, не должны фиксироваться в кредитных историях как просрочка, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

"Важны некоторые поправки, на наш взгляд. Очень важно, кроме того, что было принято решение распространить ипотечные каникулы на действующие кредиты, очень важно, чтобы такие "ипотечные каникулы" не фиксировались в бюро кредитных историй как просрочка, чтобы у людей была чистая кредитная история", - сказала Э.Набиуллина.

Как сообщалось, 21 марта Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул" сроком на полгода.

Согласно принятому в первом чтении документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более 6 месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

"Мы, кстати, видим по статистике жалоб, что это важная тема. Около 10 тыс. обращений в прошлом году мы получили, именно связанных с невозможностью заемщиков обслуживать ипотечный кредит", - сказала Э.Набиуллина во вторник.

Также ЦБ РФ предлагает повысить ответственность, вплоть до введения уголовной ответственности, для нелегальных кредиторов и "черных" коллекторов, запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья.