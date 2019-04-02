Минкомсвязи разрешил региональным телеканалам вещать в "аналоге" бессрочно

02.04.19 12:49

© РИА Новости. Артем Коренюк

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство в связи с переходом ТВ-вещания в РФ на "цифру" приняло решение о бессрочном продлении лицензий для региональных телеканалов, вещающих в аналоговом формате.

"На настоящий момент принято следующее решение: в связи с переходом на "цифру" принято решение, что аналоговое вещание региональных телевизионных каналов не прекращается. Любой региональный телевизионный канал, который ведает в "аналоге", может продолжать это делать и далее", - сказал в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

А.Волин сообщил, что вопрос распространения региональных ТВ-каналов в связи с цифровизацией неоднократно рассматривался в правительстве РФ, а также на комиссии по развитию телерадиовещания во главе с вице-премьером Константином Чуйченко.

"Принято решение, что срок действия лицензии продлевается и поэтому действие на возможность вещания в аналоге становится бессрочным",- подчеркнул он.

Кроме того А.Волин отметил что, в настоящее время правительство прорабатывает вопрос о том, чтобы "создать льготные условия для врезок региональных телевизионных в рамках Общественного российского телевидения".

"Я надеюсь, что в течение ближайшего времени финальные решения будут приняты, и мы детально доложим об этом. Но могу сразу же сказать, что это не будет напряжно для региональных вещателей", - отметил замглавы Минкомсвязи.

В соответствии с принятой в 2008 году федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы" в России была построена инфраструктура для распространения цифрового сигнала, который будет доступен 98,5% населения страны. Остальные 1,5% населения будут получать цифровое вещание через спутниковых операторов.

В состав первого мультиплекса входят Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр", в состав второго: "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ и "Муз ТВ".

Первая волна отключения аналогового телевидения прошла 11 февраля. По данным Минкомсвязи, она прошла успешно. Вторая намечена на 15 апреля, третий этап отключения - 3 июня.

Лицензии на аналоговое вещание региональных телеканалов продлены до 19 августа 2020 года. Вопрос о том, каким образом они продолжат вещание потом, пока не решен.