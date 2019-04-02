Роковая ошибка: действия пилота могли стать причиной падения частного самолета с россиянами в Германии
  
Дорогие нервы: за эмоциональную нагрузку и неудобный график работы могут начать доплачивать
   
В школу ни ногой: учительницы из Омска и Барнаула уволились после публикации фото в купальниках
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
02.04.19 12:49

Минкомсвязи разрешил региональным телеканалам вещать в "аналоге" бессрочно

© РИА Новости. Артем Коренюк
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство в связи с переходом ТВ-вещания в РФ на "цифру" приняло решение о бессрочном продлении лицензий для региональных телеканалов, вещающих в аналоговом формате.

"На настоящий момент принято следующее решение: в связи с переходом на "цифру" принято решение, что аналоговое вещание региональных телевизионных каналов не прекращается. Любой региональный телевизионный канал, который ведает в "аналоге", может продолжать это делать и далее", - сказал в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

А.Волин сообщил, что вопрос распространения региональных ТВ-каналов в связи с цифровизацией неоднократно рассматривался в правительстве РФ, а также на комиссии по развитию телерадиовещания во главе с вице-премьером Константином Чуйченко.

"Принято решение, что срок действия лицензии продлевается и поэтому действие на возможность вещания в аналоге становится бессрочным",- подчеркнул он.

Кроме того А.Волин отметил что, в настоящее время правительство прорабатывает вопрос о том, чтобы "создать льготные условия для врезок региональных телевизионных в рамках Общественного российского телевидения".

"Я надеюсь, что в течение ближайшего времени финальные решения будут приняты, и мы детально доложим об этом. Но могу сразу же сказать, что это не будет напряжно для региональных вещателей", - отметил замглавы Минкомсвязи.

В соответствии с принятой в 2008 году федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы" в России была построена инфраструктура для распространения цифрового сигнала, который будет доступен 98,5% населения страны. Остальные 1,5% населения будут получать цифровое вещание через спутниковых операторов.

В состав первого мультиплекса входят Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр", в состав второго: "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ и "Муз ТВ".

Первая волна отключения аналогового телевидения прошла 11 февраля. По данным Минкомсвязи, она прошла успешно. Вторая намечена на 15 апреля, третий этап отключения - 3 июня.

Лицензии на аналоговое вещание региональных телеканалов продлены до 19 августа 2020 года. Вопрос о том, каким образом они продолжат вещание потом, пока не решен.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.04.19 17:36
Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на арест экс-министра Абызова
.
  02.04.19 15:35
В Мосгоризбиркоме предложили лишить "срочников" права голоса на "чужих" губернаторских выборах
.
  02.04.19 14:21
Фильм о Рудольфе Нурееве покажут на ММКФ в рамках параллельной программы
.
  02.04.19 13:18
ОНК обратилась к прокурору Москвы в связи со смертью заключенного в СИЗО
.
  02.04.19 12:07
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста обвиняемому в госизмене ученому Кудрявцеву
.
  02.04.19 11:46
Московский зоопарк открыл для посетителей Центр воспроизводства редких животных под Волоколамском
.
  02.04.19 11:43
План борьбы с "нашествием" лис подготовят в Москве
.
  02.04.19 11:04
Премьеру балета "Push Comes to Shove" представит Мариинка в "Зарядье"
.
  02.04.19 10:24
Обустройство парка "Усадьба Люблино" продолжается на юго-востоке Москвы
.
  02.04.19 09:59
Серебренников остается под домашним арестом еще на три месяца по решению суда


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket