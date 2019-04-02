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02.04.19 12:53

Матвиенко призвала банки снизить размер комиссии за использование платежных карт

© РИА Новости. Владимир Трефилов
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает банкам подумать о снижении размера комиссии, взимаемой при использовании платежных карт.

"Действующие сегодня ставки комиссии, наверное, могли бы быть оправданы лет десять назад. Сейчас же реальных экономических обоснований для этого нет. И вам как представителям банковского сообщества я предлагаю подумать, как можно было бы снизить размер комиссии", - сказала В.Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета при верхней палате парламента.

По ее словам, в прошлом году более половины всех платежей в стране осуществлялось безналичным способом, и к концу текущего года их доля, по прогнозам, еще вырастет. Однако дальнейший рост этих показателей сдерживается в том числе, высокими комиссиями за использование пластиковых карт, отметила спикер.

"Проблема не новая. По разным оценкам, размер банковской комиссии за пользование услугой приема безналичной оплаты достигает от 2% до 2,5%. Только в прошлом году торговые сети выплатили банкам за такие услуги четверть триллиона рублей. Для наших граждан чувствительными остаются и высокие размеры комиссий за мгновенные переводы денежных средств", - отметила В.Матвиенко.

По ее мнению, решить проблему отчасти поможет система быстрых платежей.

"Это проект национального значения. Надеюсь, что он позволит существенно упростить и удешевить для наших граждан денежные переводы. Эта система наверняка позволит уйти и от так называемого "зарплатного рабства", - сказала спикер.

По ее словам, сегодня на руках у россиян более 270 млн платежных карт. По картам, выпущенным только российскими банками, за прошлый год проведено операций на сумму 78 трлн рублей.

"Этот показатель за два последних года почти удвоился. Сегодня люди все чаще делают свой выбор в пользу безналичных платежей", - сказала В.Матвиенко.

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