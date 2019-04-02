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02.04.19 12:58
Горнолыжный сезон в Сочи продлится до середины мая
"Зимний сезон в Сочи 2018/2019 стал самым снежным за последние пять лет. Благодаря обильным снегопадам, выпавший снег гарантировано позволяет продлить горнолыжный сезон катания до середины мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сравнению с прошлыми сезонами зимние и весенние месяцы выдались более холодными, и осадки выпадали чаще в виде снега, который сохранился на высотах.
"Горнолыжные курорты официально заявили о продлении периода продаж ски-пассов и после майских праздников", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого, пресс-служба сообщает, что на отметках свыше двух тысяч метров над уровнем моря средняя толщина снежного покрова достигает более трех метров.
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