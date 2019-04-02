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И снова налоги: пять новых сборов предлагает внести в Налоговый кодекс Минфин
   
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02.04.19 13:12

Минфин предложил ввести гостиничный сбор до 100 рублей в сутки на всей территории России

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Минфин предложил с 1 января 2023 года ввести посуточный гостиничный сбор во всех регионах России, ставку сбора предлагается устанавливать регионам по аналогии с курортным сбором, но не больше 100 рублей.

Законопроект о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части включения отдельных неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ) размещен на портале правовой информации. Он предусматривает введение на всей территории России пяти новых сборов - экологического налога, утилизационного сбора, сбора за пользование автодорогами федерального значения, налога на операторов сети связей общего пользования, а также сбора с постояльцев гостиниц.

Согласно документу, гостиничный сбор устанавливается кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, а также органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Ставку сбора определяют местные власти в пределах, установленных кодексом, также они могут вводить льготы для плательщиков сбора и устанавливать основания для их применения. Она не может превышать 100 рублей за одного проживающего физического лица в средстве размещения в день. Допускается установление дифференцированных ставок сбора в зависимости от сезона, категории средства размещения, его назначения и (или) местонахождения.

"Плательщиками сбора признаются организации и физические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц в гостиницах и иных средствах размещения. К средствам размещения относятся здания, сооружения, помещения, предназначенные для предоставления гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц, включая объекты санаторно-курортного лечения и отдыха", - говорится в документе.

Кодекс предлагает не признавать плательщиками сбора организации и физические лица, основным видом деятельности которых является организация отдыха и (или) оздоровления детей, индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в отношении деятельности, подлежащей обложению сбором, а также физические лица, перешедшие на специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

В пояснительной записке к документу его разработчики указывают, что введение гостиничного сбора предусматривает замену действующего в настоящее время в качестве эксперимента на территориях четырех субъектов Российской Федерации неналогового платежа - курортного сбора.

"Такой подход обусловлен необходимостью создания дополнительных доходных источников местных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях", - говорится в записке.

Согласно Федеральному закону от 29 июля 2019 г. № 214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" эксперимент по взиманию курортного сбора завершится 1 января 2022 года. В связи с этим введение в муниципальных образованиях (городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) гостиничного сбора в соответствии с главой 331 "Гостиничный сбор" Кодекса возможно будет с 1 января 2023 года, поясняют авторы документа.

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