Центр космической связи в Крыму заработает в 2020 году

02.04.19 13:37

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Антенна центра космической связи в Евпатории с 2020 года начнёт получать научную информацию, сообщил замглавы НПО им Лавочкина Александр Ширшаков.

"По согласованию с "Роскосмосом" мы планируем ввод ещё одной большой антенны в Евпатории. Евпаторийская антенна была одним из основных инструментов в космических исследованиях. Мы активно приступаем к работам по ее восстановлению и считаем, что к 2020 году эта антенна может быть введена в строй для приема научных данных" - сказал А.Ширшаков на заседании Совета РАН по космосу во вторник.

40-й отдельный командно-измерительный комплекс (Центр дальней космической связи) расположен вблизи города Евпатория в Крыму. Центр был открыт в 1960 году. Он использовался для управления космическими аппаратами и научных исследований. Крупнейший телескоп в составе центра - РТ-70, его диаметр составляет 70 метров. После присоединения Крыма к России ведётся процесс реконструкции и модернизации комплекса.