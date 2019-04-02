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ОНК обратилась к прокурору Москвы в связи со смертью заключенного в СИЗО

© РИА Новости. Андрей Стенин
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о смерти обвиняемого в СИЗО "Бутырка".

"Ко мне обратился адвокат, содержащегося с 2017 года обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, который, по его мнению, умер в СИЗО при весьма странных обстоятельствах. Доследственную проверку по этому делу проводит, со слов защитников, участковый уполномоченный, при том, что руководство изолятора не даёт необходимую информацию и скрывает нарушения. В связи с этим я обратился за помощью к и.о.прокурора Москвы", - сообщил "Интерфаксу" И.Мельников.

Он отметил, что в ОНК обратился адвокат умершего заключенного, который рассказал, что за несколько дней до смерти его подзащитный был переведен сотрудниками СИЗО в другую камеру, после чего его родственникам стали поступать СМС-сообщения и звонки с требованиями денежных средств, а также угрозами.

"Незадолго до смерти, как следует из обращения, погибший сам звонил родственникам и просил деньги, сказав, что хочет выйти живым", - сказал представитель ОНК.

По словам И.Мельникова, 18 марта в Мосгорсуде прошло рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении Баграта Багиняна. В ходе судебного заседания, осужденный чувствовал себя хорошо, признаков болезни или недомогания не подавал, на самочувствие не жаловался.

"Из медико-санитарной части следственного изолятора в суд были предоставлены справки об удовлетворительном состоянии его здоровья, в том числе об отсутствии заболеваний сердца, однако со слов сотрудников СИЗО причиной смерти являлась сердечная недостаточность", - сказал И.Мельников.

Он также уточнил, что, по словам адвоката, на теле Б.Багиняна присутствовали множественные следы насильственной смерти: гематомы, ссадины, кровоподтёки.

"Считаю, что возможное убийство в СИЗО, а также информация о противоправных действиях администрации изолятора является крайне тревожным сигналом, который необходимо тщательно проверить. Я прошу провести тщательную проверку информации, полученной от адвоката, взять на контроль ход расследования по этому делу, запросить материалы доследственной проверки, изъять их и направить в Следственный Комитет России, чтобы качество расследования не вызывало нареканий и возможно было успеть собрать все необходимые доказательства", - резюмировал И.Мельников.

Со своей стороны официальный представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков заявил "Интерфаксу", что смерть заключенного констатировал медперсонал СИЗО, а также врачи бригады "скорой помощи", оперативно прибывшей по вызову.

"Согласно медицинскому заключению, причиной смерти явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность. Ни врачи, ни следственно-оперативная группа не зафиксировали у умершего признаков насилия и каких-либо телесных повреждений", - сказал С.Цыганков "Интерфаксу".

Он отметил, что в настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка, кроме этого служебную проверку проводят представители УФСИН.

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