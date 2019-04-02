Прокурор КЧР отправлен в отставку - Генпрокуратура РФ

02.04.19 13:19

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Ряд региональных прокуроров, в том числе и прокурор Карачаево-Черкесии, отправлены в отставку, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России во вторник.

"Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко, Дальневосточного транспортного прокурора Александра Хатунцева и Северо-Западного транспортного прокурора Олега Колесова", - говорится в сообщении.