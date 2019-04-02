РЖД в 2019г вложит в инфрастурктуру краснодарского региона почти 39 млрд руб

02.04.19 13:25

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" в 2019 году направит на развитие железнодорожной инфраструктуры краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) 38,8 млрд рублей, сообщил заместитель начальника СКЖД по Краснодарскому территориальному управлению Михаил Щербаков на пресс-конференции в Краснодаре во вторник.

"В текущем году инвестиционная программа краснодарского региона составит около 38,8 млрд рублей, но цифра может корректироваться. Планируется завершить работы по строительству 125 км вторых путей в направлении Таманского полуострова: на участках Анапа - Юровский - Разъезд 9 км и Юровский - Вышестеблиевская со строительством тяговых подстанций Чекон, Киевская, Гостагаевская", - сказал М.Щербаков.

В рамках проекта "Реконструкция железнодорожного пути" предусмотрено порядка 1,9 млрд рублей, на оборудование техническими средствами обеспечения транспортной безопасности железнодорожных вокзалов - более 190 млн рублей.

В прошлом году в развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Краснодарского региона было инвестировано 42,8 млрд рублей.

"Наибольшая часть средств направлена на обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. В рамках проекта было построено 175 км новых путей, в том числе 128,8 км путей на обходе Краснодарского узла", - сказал М.Щербаков.

Реализация проекта обхода Краснодарского железнодорожного узла была завершена в феврале текущего года. На новой линии построены станции Кирпили, Гречаная, разъезд Бейсужек, а также 29 мостов, путепроводов и проездов для сельскохозяйственной техники.

"Краснодарский обход позволит вывести транзитный грузопоток с линии, ведущей через Краснодар и Тимашевск, на участок Тимашевская - Крымская, это позволит перевозить опасные грузы минуя Краснодар, увеличить пропускную способность пассажирских и пригородных поездов", - подчеркнул он.

Кроме того, порядка 1,5 млрд рублей было направлено на ремонт железнодорожного пути, в том числе на участках Величковка - Кирпильский, Гойтх - Индюк, Полтавская - Ангелинская.

М.Щербаков отметил, что СКЖД инвестирует значительные средства в модернизацию вокзалов в Краснодарском крае. В 2019 году запланированы работы по техническому перевооружению вокзалов Туапсе, Лазаревская, Лоо, Анапа, Тихорецкая. Также предусмотрена адаптация для использования маломобильными группами населения вокзала Горячий Ключ.