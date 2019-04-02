ЦБ РФ предложил запретить выдачу микрокредитов под залог жилья

02.04.19 13:34

© РИА Новости. Илья Питалев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ предлагает повысить ответственность, вплоть до введения уголовной ответственности, для нелегальных кредиторов и "черных" коллекторов, запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что этот сектор (микрофинансовых услуг - прим. ИФ) очень быстро растет, и здесь есть, к сожалению, недобросовестные практики. Ключевой проблемой остаются нелегальные кредиторы, которые продолжают маскироваться под микрофинансовые организации", - сказала Э.Набиуллина, выступая в Совете Федерации. "Мы предлагаем здесь повысить ответственность за нелегальную деятельность. Она сейчас очень низкая - штрафы 500 тыс. рублей, и конечно, это никого не останавливает. Как минимум поднять до 2 млн рублей (штрафы - ИФ) и ввести уголовную ответственность за нелегальную деятельность по микрофинансовой деятельности, а также ввести уголовную ответственность для "черных" коллекторов, которые также ведут нелегальную, по сути, деятельность", - добавила глава ЦБ.

"Для предотвращения мошенничества с недвижимостью мы считаем правильным запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья", - отметила Э.Набиуллина.

ЦБ рассчитывает, что ему также на законодательном уровне будет предоставлено право блокировать сайты нелегальных кредиторов.

Предложение Центробанка поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила сенаторам без промедления разработать законопроект о запрете выдавать микрокредиты под залог жилья.

"Очень важное предложение - запретить выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья. Человек, когда находится в тяжелейшей финансовой ситуации, он не читает, он не думает, ему срочно надо решить эту проблему. Люди просто без жилья остаются, единственного жилья, а там дети, семьи. Надо просто ввести на это запрет", - сказала В.Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета при верхней палате парламента.

"Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта с учетом высказанных пожеланий", - отметила она.

Так В.Матвиенко отреагировала на слова главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, выступившей с такой инициативой.

По мнению спикера Совета Федерации, подобный запрет защитит граждан от серьезных социальных последствий.