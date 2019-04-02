Власти Заполярья снизят зависимость региона от мазута при помощи СПГ

02.04.19 13:40

© РИА Новости. Евгений Одиноков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Мурманской области намерены разработать стратегию по снижению мазутозависимости региона, сообщил врио губернатора Андрей Чибис журналистам во время рабочей поездки в экотехнопарк в Кольском районе.

"Стратегическая цель - минимизировать, а в идеале уйти от мазутной зависимости. Мы ищем разные варианты с коллегами, обсуждаем и вопрос использования мусора, RDF-топлива (Refuse Derived Fuel - топливо, полученное из переработанных отходов), возможности использования электрической энергии для определенного количества котельных, возможности перехода на сжиженный газ, понятно, что частично можно (использовать) и уголь", - сказал А.Чибис по итогам осмотра опытной теплогенераторной установки на RDF-топливе в экотехнопарке.

"Мы пытаемся составить карту замещения мазута на другие виды топлива, чтобы оптимизировать его стоимость (...)Наша цель - решать не только локальные и быстрые задачи, а стратегически менять систему жизнеобеспечения, и в этом смысле поискать, попытаться найти решение, чтобы цены на жилищно-коммунальные услуги и, прежде всего, цены на тепло были доступнее для людей", - добавил он.

По словам А.Чибиса, необходимость разработки такой стратегии продиктована нестабильными ценами на мазут, и она потребует "детальных экономических расчетов", а также нормативных решений.

Как сообщалось, в Мурманской области разработан комплексный инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы (КИП). Он предусматривает сокращение использования мазута и повышения доли местных видов топлива, в том числе угля.