МЧС предупредило об ухудшении погоды в трех уральских регионах

02.04.19 13:43

© РИА Новости. Алексей Фурман

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погодных условий прогнозируется в ближайшие сутки в трех регионах Уральского федерального округа.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в Челябинской области днем и вечером в среду ожидаются усиление ветра до 20-25 метров секунду, осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные. Синоптики предупреждают о возможном налипание снега на провода и сильной гололедице.

На Ямале мокрый снег и усиление ветра прогнозируются уже со вторника. Пресс-служба ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В Ханты-Мансийском автономном округе, по данным окружного Гидрометцентра, также в среду ожидается сильный ветер с порывами 13-18 м/с.

В связи с этим спасатели предупреждают о вероятности ЧС на объектах и линиях энергосистем. Также возможны обрушения плохо укрепленных конструкций, падения деревьев, повреждения кровли домов. Спасатели просят жителей быть осторожными и внимательными.

В свою очередь упрдор "Южный Урал" отмечает, что в ожидании непогоды подрядные организации усиливают контроль за состоянием проезжей части и просят водителей проявлять бдительность во время поездки.