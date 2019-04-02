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02.04.19 13:43
МЧС предупредило об ухудшении погоды в трех уральских регионах
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в Челябинской области днем и вечером в среду ожидаются усиление ветра до 20-25 метров секунду, осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные. Синоптики предупреждают о возможном налипание снега на провода и сильной гололедице.
На Ямале мокрый снег и усиление ветра прогнозируются уже со вторника. Пресс-служба ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
В Ханты-Мансийском автономном округе, по данным окружного Гидрометцентра, также в среду ожидается сильный ветер с порывами 13-18 м/с.
В связи с этим спасатели предупреждают о вероятности ЧС на объектах и линиях энергосистем. Также возможны обрушения плохо укрепленных конструкций, падения деревьев, повреждения кровли домов. Спасатели просят жителей быть осторожными и внимательными.
В свою очередь упрдор "Южный Урал" отмечает, что в ожидании непогоды подрядные организации усиливают контроль за состоянием проезжей части и просят водителей проявлять бдительность во время поездки.
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