ФАС предлагает бороться с "зарплатным рабством" через отмену комиссий при снятии денег в банкоматах

02.04.19 13:47

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает для борьбы с "зарплатным рабством" отменить комиссии за снятие средств в банкоматах не своего банка, сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на заседании Межрегионального банковского совета при Совете федерации.

"Как это ни парадоксально, при выборе банка для коллективных соглашений с трудовыми коллективами одним из критериев является широкая банкоматная сеть. С тем, чтобы дать возможность работодателям спокойно выбирать банк для обслуживания, мы предложили бы обнулить комиссии для снятия в банкоматах", - сказал А.Кашеваров.

По его словам, отмена комиссий "никоим образом не ограничит рост безналичных платежей, по крайне мере, точно не замедлит", поскольку сейчас человек часто подходит к банкомату своего банка и снимает всю сумму. А если комиссии не будет, то психологически будет легче снимать не все деньги сразу, отметил замглавы ФАС.

"Если мы говорим о том, что комиссия - ноль, то эта практика используется в Великобритании. Но там проблема, связанная с сокращением банкоматной сети. Чтобы этого не произошло, нам нужно перераспределить так называемый interchange, банковскую комиссию, между самими банками", - сказал А.Кашеваров.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для работодателей, которые препятствуют гражданам переводить свою зарплату из одного банка в другой.