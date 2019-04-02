Следствие рассматривает три версии заражения ульяновских суворовцев эхинококкозом

02.04.19 13:55

© РИА Новости. Павел Лисицын

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы рассматривают три возможных варианта заражения эхинококкозом курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области, все они связаны с продуктами в столовой, сообщил депутат Госдумы РФ от региона Алексей Куринный.

"Отрабатываются три основные версии возникновения источника заболевания: поставка в училище продукции (овощей, зелени, фруктов и мяса (печень) говядины с личинками эхинококка); недостаточная термическая обработка (прожарка, проварка) мяса, нарушение санитарных и эпидемиологических норм при мытье указанных продуктов питания; умышленные действия третьих лиц по заражению (загрязнению) пищи в процессе ее приготовления в столовой", - говорится в ответе на официальный запрос депутата в Главную военную прокуратуру.

Ответ за подписью заместителя Генерального прокурора РФ - главного военного прокурора Валерия Петрова парламентарий выложил на своей странице в соцсети во вторник.

По делу назначено 13 паразитологических судебных экспертиз, "проведение которых не завершено".

"Все заболевшие воспитанники и выпускники училища признаны потерпевшими, жалобы от них и их законных представителей на действия следователей не поступали", - отмечается в тексте.

Как сообщалось, по состоянию на 26 февраля 2019 года проведено медицинское обследование 100% воспитанников училища, из которых у 54 зафиксированы признаки заболевания "эхинококкоз". Руководством военно-медицинского управления Минобороны России принято решение о направлении курсантов, у которых выявлены признаки заболевания, в центральный военный госпиталь им. А.А.Вишневского "для более углубленного медицинского обследования и оказания специализированной врачебной помощи".

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Со ссылкой на военное следственное управление СК РФ по Центральному военному округу сообщалось, что в ходе предварительного следствия отрабатываются версии заражения суворовцев в результате контакта с животными, а также через зараженные продукты питания.

Начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин сообщал, что причиной заболевания учащихся Ульяновского суворовского военного училища могли стать инфицированные собаки.