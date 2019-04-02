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02.04.19 13:59
Матвиенко считает реальным снижение ставки по ипотеке до 8%
"Задача эта непростая, сложная. Вот так с маху сказать, что завтра будет 8%, невозможно. Но вместе с тем, эта задача выполнима. Решить ее необходимо совместными усилиями, при помощи согласованных, экономически выверенных мер", - сказала В.Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета при верхней палате парламента.
Она напомнила, что задачу снижения ставки по ипотеке до 8% обозначил президент в своем послании Федеральному Собранию.
"Сообществу потребителей ваших услуг больше импонирует ставка по ипотеке для начала 8%, нежели сегодняшние 10 или 12. На самом деле, я не знаю, кому дают 10. Многие мои знакомые, которые взяли ипотечное кредитование, говорят, что это 11,9", - отметила спикер.
По ее словам, в конечном счете, ставка по ипотеке должна отвечать интересам как банков, так и потребителей.
"Мы же продолжим законодательную работу по созданию нормальных и, я бы сказала, цивилизованных условий для граждан, которые приняли решение приобрести жилье в кредит", - заявила В.Матвиенко
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