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02.04.19 14:04

Законопроект о регистрации луков как оружия прошел первое чтение в Госдуме

© РИА Новости. Владимир Астапкович
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается приравнять лук к холодному метательному оружию, что потребует получение права на его приобретение и регистрации.

Соответствующие поправки в действующий закон "Об оружии" предложены депутатами-"единороссами" Эрнестом Валеевым и Владиславом Резником.

"Концепцией законопроекта является законодательное регулирование возможности использования в охоте луков как холодного метательного оружия", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы обращают внимание на то, что в соответствии с действующим законодательством при охоте запрещено использовать оружие, не отнесенное к охотничьему; луки же сейчас можно использовать согласно праву лишь в целях занятия спортом - "при обязательном соблюдении требования хранения такого оружия на спортивном объекте".

Как отмечается в сопроводительных материалах, законопроект более четко определяет луки как "новый вид охотничьего оружия" - "стрелковое метательное оружие".

Право приобретать охотничьи луки, согласно законопроекту, предоставляется гражданам РФ, которым выданы охотничьи билеты и которые имеют разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

"При этом предлагается закрепить безлицензионный порядок приобретения охотничьих луков с последующей регистрацией в Росгвардии в двухнедельных срок", - говорится в пояснительной записке.

Авторы поясняют, что такого рода законодательные предложения связаны с тем, что выросло число фактов, свидетельствующих о более интенсивном использовании холодного и метательного оружия в гражданском обороте. В сопроводительных материалах представлена статистика МВД РФ по этому вопросу.

Кроме того, инициаторы обращают внимание на то, что законопроектом устанавливается правовой режим оборота охотничьих луков "фактически аналогичный правилам оборота охотничьего огнестрельного оружия, что обеспечивает контроль за оборотом охотничьих луков с момента их продажи".

На владельцев предполагается распространить все требования, касающиеся подтверждения отсутствия медицинских противопоказаний к владению оружием, речь также идет о прохождении химико-токсикологических исследований наличия в организме наркотических и психотропных веществ.

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