В Туле простились с конструктором-оружейником Николаем Макаровцом

02.04.19 14:06

© РИА Новости. Александр Поляков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - В Туле во вторник прошла церемония прощания с Героем России, конструктором-оружейником Николаем Макаровцом, скончавшегося 31 марта на 81-м году жизни, сообщила пресс-служба облправительства.

Гражданская панихида прошла в Тульском государственном музее оружия.

"Сегодня мы прощаемся с одним из величайших конструкторов, внёсших огромный вклад в обороноспособность страны. Он обладал уникальными качествами, с ним можно было говорить на любые темы, он был государственником. Благодаря его глубочайшему видению мы имеем неоспоримое преимущество в ряде видов военной техники", - сказал на церемонии прощания заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

"Это большая утрата для Вооруженных сил страны. Всю свою жизнь Николай Александрович трудился на благо нашего государства. Вечная память", - отметил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.

Слова соболезнования высказали генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Н.Макровец будет похоронен на центральной аллее почетных горожан на Смоленском кладбище Тулы.

Генконструктор НПО "Сплав" Н.Макаровец скончался 31 марта на 81-м году жизни.