На месте "китовой тюрьмы" в Приморье создадут центр реабилитации морских млекопитающих

02.04.19 14:14

Фото "Интерфакса"

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил о создании Центра реабилитации для морских млекопитающих на месте "китовой тюрьмы" в бухте Средняя, где в настоящее время содержится около сотни косаток и белух.

"Бухта Средняя наименее подвержена штормам, она подходит для создания реабилитационного центра. Здесь можно будет проводить экскурсии для школьников. После адаптации ученые будут определять дальнейшую судьбу млекопитающих - выпустить их в естественную среду, оставить в реабилитационном центре или отправить в российский дельфинарий - такая потребность сейчас есть", - сообщил во время посещения "китовой тюрьмы" во вторник О.Кожемяко, слова которого приводит пресс-служба администрации края.

Он отметил, что появление такого центра позволит не только выхаживать животных, попавших в беду, но и проводить научно-познавательные детские экскурсии.

Губернатор добавил, что косатки и белухи содержатся в хороших условиях, в ближайшее время для них будут установлены дополнительные вольеры.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой".

Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли.

Теперь судьбу морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" решает консилиум ученых под руководством ВНИРО, созданный для исполнения поручения руководства страны.