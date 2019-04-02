Госдума продлила работу согласительной комиссии по хостелам до 10 апреля

02.04.19 14:16

© РИА Новости. Владимир Песня

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании во вторник продлила работу согласительной комиссии до 10 апреля, в среду планируется ее заседание с участием депутатов и сенаторов.

"Худший вариант, что мы до 1 октября продлим (срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах - ИФ), до нового года мы тянуть не будем. Это точно", - заявила на заседании Госдумы глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Она напомнила, что срок действия комиссии по закону о хостелах в связи с отклонением его 13 марта Советом Федерации истек 29 марта. Однако, отметила она, прийти к согласию по дате начала работы закона не удалось, в связи с чем принято решение провести еще одно заседание комиссии - оно состоится 3 апреля.

"Мы не собираемся растягивать эту процедуру, завтра мы проведем согласительную комиссию, а в четверг уже предложим вам согласованную редакцию (закона)", - сказала глава комитета.

Госдума приняла закон о запрете хостелов в жилых домах 6 марта. В этой редакции он должен был начать работать через 10 дней после подписания президентом. Совет Федерации, отклонив 13 марта закон, предложил изменить этот срок на 1 января 2020 г.

Фракция "Единая Россия" объявила о готовности пойти на компромиссную дату - 1 июля этого года. Сенаторы выдвинули свой новый вариант - 1 октября.

Источники "Интерфакса" в Госдуме утверждают, что именно эта дата будет согласована в среду на заседании согласительной комиссии.