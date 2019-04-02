Порядка 2,5 тыс. человек призовут в Крыму в Вооруженные силы РФ в весенний призыв-2019

02.04.19 14:18

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Весенний призыв граждан начался на Крымском полуострове, планируется отобрать и направить на военную службу порядка 2,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба Черноморского флота во вторник.

"Большая часть молодого пополнения отправится проходить службу за пределы Крыма: в воинских частях Южного и других военных округов", - говорится в пресс-релизе.

"Значительная часть призывников будет направлена в подразделения в соответствии с военно-учетными специальностями, полученными в системе ДОСААФ (водители топливозаправочных средств, автомобильных пневмоколесных кранов и плавающих гусеничных тягачей)", - сообщил штаб флота.

Перед отправкой в воинские части молодым людям выдадут военную форму и персональные банковские карты для перечисления на них денежного довольствия.

Весенний призыв продлится до 15 июля 2019 года.