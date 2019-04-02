Фильм о Рудольфе Нурееве покажут на ММКФ в рамках параллельной программы

02.04.19 14:21

© РИА Новости. Евгения Новоженина

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Фильм об артисте балета Рудольфе Нурееве, снятый Рэйфом Файнсом, покажут на 41-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) в рамках программы "Мир искусства".

"Программа "Мир искусств" построена на взаимодействии кино с другими видами искусства. Там, на мой взгляд, две "ударные" картины. Это фильм Рэйфа Файнса про Нуреева, а также картина "Божественная любовь", которая вызвала самую широкую полемику, во всяком случае, в отборочной комиссии ММКФ. Это бразильский фильм, в котором затрагиваются проблемы, связанные с верой и религиозными убеждениями", - сказал программный директор ММКФ Кирилл Разлогов на пресс-конференции во вторник.

Этот второй фильм, по его словам, имеет шоковый эффект, который сейчас в современном искусстве играет очень важную роль. "И чаще всего демонстрируется на выставках изобразительного искусства и театральных перформансах, нежели чем в кино, где, условно говоря, цензурные ограничения остаются более жёсткими", - пояснил он.

Картина актера и режиссёра, двукратного обладателя премии Американской киноакадемии "Оскар" Р.Файнса, "Нуреев. Белый ворон", посвящена биографии танцовщика Р.Нуреева - от детства в Уфе до момента гастролей Кировского театра во Франции, когда солист решил просить убежища.

В основе сценария фильма - книга Джулии Кавана "Рудольф Нуреев: Биография", а съемки проходили, в частности, в Санкт-Петербурге и Париже.

Главные роли исполнили Олег Ивенко, Адель Экзаркопулос, Чулпан Хаматова, Сергей Полунин, Равшана Куркова.

Р.Файнс сыграл роль преподавателя Р.Нуреева в Ленинградской балетной школе (Академии русского балета имени А.Я.Вагановой), Александра Ивановича Пушкина.

Фильм выйдет в российский прокат 20 апреля.

41-й ММКФ пройдет с 18 по 25 апреля.