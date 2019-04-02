Медведев проинспектировал городскую поликлинику в Перми

02.04.19 14:29

© РИА Новости. Александр Астафьев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Пермскую городскую клиническую поликлинику N2 и ознакомился с новыми стандартами обслуживания пациентов.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова встретила главу правительства и рассказала об учреждении и его особенностях.

По ее словам, эта поликлиника стала пилотным участником федерального проекта "Бережливая поликлиника". Кроме того, она участвует в пилотном режиме в региональном проекте "Новая поликлиника", который направлен на внедрение методов бережливого производства и новых стандартов обслуживания пациентов.

В рамках этого проекта были отремонтированы зона регистратуры и ожидания, апробированы решения по обеспечению доступности записи к врачам-участковым терапевтам.

Всего, как сказала О.Мелехова, в рамках проекта отремонтированы 156 поликлиник. Все они оснащены по единому стандарту. Эта работа ведётся, в том числе и в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

В поликлинике N2 пациенты могут записаться к врачу через специальные инфоматы в холлах.

Д.Медведев лично ознакомился с данной системой и опробовал автомат.

Кроме того, в поликлинике реализуется безбумажный документооборот. Каждый пациент имеет электронную карту, в которой содержится развёрнутая информация о его состоянии здоровья и оказанных ему медицинских услугах.

Врачам доступен и электронный список пациентов, записанных на приём. В режиме онлайн специалист может отследить результаты предыдущих осмотров, проведённых исследований, консультаций и госпитализаций.

О.Мелехова также рассказала главе правительства о новом кабинете ранней диагностики, который был открыт в феврале этого года.

Здесь пациенты могут провести обследование, чтобы выявить то или иное заболевание на ранней стадии. В этом же кабинете пациент сможет получить направление к необходимым специалистам, в том числе и в других клиниках.

Для пациентов целевой группы 35-45 лет создан специальный опрос в личном кабинете на портале госуслуг, пройдя который человек получит предложение записаться на обследование.

Д.Медведев согласился, что данная система очень удобна и полезна.

По словам О.Мелеховой, в поликлинике персонал настолько привык к электронному документообороту и записи, что один раз после программного сбоя системы врачи не сразу вспомнили, как выписывать бумажные рецепты.

"К этому нужно быть готовыми", - сказал премьер.

Д.Медведев осведомился, как оснащена поликлиника специалистами и каких не хватает.

Министр рассказала, что планируется перезапуск местного медицинского вуза, который позволит восполнить недостающие кадры. По её словам, не хватает кардиологов и онкологов. Д.Медведев заметил, что это нужно сделать в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", который включает работу по улучшению ситуации с онкологическими сердечно-сосудистыми заболеваниями.