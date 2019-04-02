Саратовская "Тролза" может уволить до 500 сотрудников

02.04.19 14:41

© РИА Новости. Александр Гальперин

2 апреля. Interfax-Russia.ru - ЗАО "Тролза" (Саратовская область, крупнейший производитель троллейбусов в России) уведомило службу занятости о возможном сокращении до 500 сотрудников, продлило режим простоя до середины апреля, сообщили "Интерфаксу" в Минпромэнерго Саратовской области.

По информации министерства, уведомление о намерении высвободить 500 работников с 3 июня 2019 года поступило от ЗАО "Тролза" 1 марта, "однако сотрудники предприятия до настоящего времени о возможном предстоящем увольнении в соответствии с действующим законодательством не уведомлялись".

"При этом фактическое количество сокращаемых работников планируется меньше, чем указано в уведомлении", - сообщили в региональном Минпроэнерго.

Пресс-секретарь "Тролзы" Александр Дурасов сообщил "Интерфаксу", что режим простоя, объявленный для 440 сотрудников завода с 14 по 31 марта, продлен до 14 апреля. Причины продления он не назвал.

Факт приостановления производства "по ряду объективных и субъективных причин" и отправки части сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением 2/3 среднего заработка подтвердили агентству в Минпромэнерго региона.

При этом в министерстве отметили, что ведется постоянная совместная работа по привлечению на промплощадку потенциальных заказчиков и резидентов индустриального парка, по загрузке производства и недопущению образования задолженности по заработной плате.