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02.04.19 14:50
РЖД ввел невозвратные билеты на поездах из Москвы в Уфу и Волгоград
Речь идет о поездах №015 Москва - Волгоград (даты поездок с 11 августа) и №116 Москва - Уфа (даты поездок с 14 июля), говорится в разделе "невозвратные тарифы" на сайте РЖД.
Кроме того, в перечень добавлен поезд №378 по маршруту Казань - Новый Уренгой (даты поездок с 25 августа).
Как сообщалось, "дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) открыла продажу невозвратных ж/д билетов в поезда дальнего следования 20 января. Пилотными направлениями стали маршруты из Москвы в Воронеж и Ижевск, перевозки пассажиров по этим маршрутам начнутся 19 апреля. Позже РЖД расширили географию, добавив в перечень поезда из Москвы в Воронеж, Санкт-Петербург, Самару и Адлер.
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