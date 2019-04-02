РЖД ввел невозвратные билеты на поездах из Москвы в Уфу и Волгоград

02.04.19 14:50

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 апреля. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) добавило в список поездов дальнего следования, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу, маршруты из Москвы в Уфу и Волгоград и обратно.

Речь идет о поездах №015 Москва - Волгоград (даты поездок с 11 августа) и №116 Москва - Уфа (даты поездок с 14 июля), говорится в разделе "невозвратные тарифы" на сайте РЖД.

Кроме того, в перечень добавлен поезд №378 по маршруту Казань - Новый Уренгой (даты поездок с 25 августа).

Как сообщалось, "дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) открыла продажу невозвратных ж/д билетов в поезда дальнего следования 20 января. Пилотными направлениями стали маршруты из Москвы в Воронеж и Ижевск, перевозки пассажиров по этим маршрутам начнутся 19 апреля. Позже РЖД расширили географию, добавив в перечень поезда из Москвы в Воронеж, Санкт-Петербург, Самару и Адлер.