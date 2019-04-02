Шувалов проинформирует Путина о реорганизации ВЭБ

02.04.19 14:57

© РИА Новости. Алексей Дружинин

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент Владимир Путин во вторник встретится с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что 2 апреля у президента в Кремле запланирован ряд совещаний и встреч, в том числе он примет с докладом И.Шувалова. "Он расскажет о том, как живет ВЭБ.РФ, как ВЭБ провел 2018 год с точки зрения той реорганизации, которую он претерпел, что происходит сейчас", - сказал Д.Песков.

Он подчеркнул, что глава государства получает информацию от институтов развития, "чтобы "сверить часы", как они себя ощущают во внешней реальности".

Говоря о графике президента, пресс-секретарь заметил, что В.Путин продолжает подготовку к предстоящему 9 апреля Арктическому форуму в Санкт-Петербурге. "Много двухсторонних встреч будет, но и сама пленарка требует погружения в тему Арктики", - сказал Д.Песков.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что помимо участия в пленарном заседании форума, у президента в Санкт-Петербурге запланированы встречи с президентами Финляндии и Исландии, а также с премьер-министрами Норвегии и Швеции.

В этом году главная тема форума - "Арктика. Океан возможностей", будет обсуждаться рациональное использование природных ресурсов, экологическая безопасность, транспортное обеспечение, защита интересов коренных народов Севера, а также другие аспекты устойчивого роста в Арктическом регионе.