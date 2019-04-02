Курсантов эвакуируют из здания Академии им.Можайского, где взорвался боеприпас

02.04.19 15:07

© РИА Новости. Алексей Даничев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - В Военно-космической академии им.Можайского в Петербурге эвакуируют курсантов из здания, где ранее взорвался боеприпас, передал корреспондент "Интерфакса".

Одновременно минимум одна машина "скорой" в сопровождении ДПС покинула территорию академии.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что в результате взрыва пострадали четыре человека. "Взрыв прогремел на втором этаже учебного корпуса во время занятий. Возможно, сдетонировал боеприпас", - сказал источник.

По его словам, пострадавшие получили легкие и средние травмы.

"Четверо пострадавших курсантов доставлены в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Двое в легком состоянии, двое в среднем", - сказал собеседник.

Другой источник сказал "Интерфаксу", что взрыв произошел в одном из помещений 1-го факультета академии, который готовит инженеров-механиков.

"Территорию академии покинули несколько машин скорой помощи. Район инцидента оцеплен. Из зданий других факультетов академии проводится эвакуация курсантов и персонала", - сказал источник.

Академия имени А.Можайского - политехнический вуз, который осуществляет подготовку специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.