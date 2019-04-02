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02.04.19 15:07
Курсантов эвакуируют из здания Академии им.Можайского, где взорвался боеприпас
Одновременно минимум одна машина "скорой" в сопровождении ДПС покинула территорию академии.
Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что в результате взрыва пострадали четыре человека. "Взрыв прогремел на втором этаже учебного корпуса во время занятий. Возможно, сдетонировал боеприпас", - сказал источник.
По его словам, пострадавшие получили легкие и средние травмы.
"Четверо пострадавших курсантов доставлены в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Двое в легком состоянии, двое в среднем", - сказал собеседник.
Другой источник сказал "Интерфаксу", что взрыв произошел в одном из помещений 1-го факультета академии, который готовит инженеров-механиков.
"Территорию академии покинули несколько машин скорой помощи. Район инцидента оцеплен. Из зданий других факультетов академии проводится эвакуация курсантов и персонала", - сказал источник.
Академия имени А.Можайского - политехнический вуз, который осуществляет подготовку специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.
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