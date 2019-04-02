Пять дамб построят в Тюменской области для защиты от наводнений

02.04.19 15:03

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - По заказу правительства Тюменской после сильных паводков 2016-2017 годов в Ишимском районе было проведено научное исследование, чтобы свести до минимума последствия половодья.

Так, согласно проведенным исследованиям, для защиты от наводнений необходимо построить еще пять дамб, сообщает во вторник пресс-служба главы региона. "Их планируется построить в 2019-2020 годах", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что в 2018 году в регионе был проведен ремонт девяти гидротехнических сооружений (ГТС). В этом году велись работы на десяти ГТС.

"Всего в реестре гидротехнических сооружений Тюменской области числится 184 объекта, большинство из них относятся к муниципальной собственности", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в этом году уровень воды в бассейнах рек Обь, Иртыш и Ишим в период весеннего половодья ожидается выше среднегодовых норм.

В 2016 году из-за разлива рек Карасуль и Мергень в Ишиме и Ишимском районе в зону подтопления попало более 1,3 тыс. домов. В Ишиме был введен режим ЧС.

В 2017 году из-за разлива реки Ишим был введен режим ЧС в южных районах Тюменской области - Казанском, Ишимском, Абатском, Викуловском районах, а также в Ишиме. В результате паводка в 28 населенных пунктах было подтоплено более 165 жилых домов, свыше 7 тыс. садоводческих участков, повреждены объекты транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры.