Три человека ранены при взрыве в академии им. Можайского - Минобороны РФ

02.04.19 15:17

© РИА Новости. Андрей Стенин

2 апреля. Interfax-Russia.ru - В Военно-космической академии имени А.Можайского в Петербурге произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета, три человека ранены, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате взрыва три человека получили травмы. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, взрыв произошел около 13 часов 30 минут в одном из служебных помещений административного здания академии.

По данным военных, на месте инцидента работает руководство учебного заведения совместно с правоохранительными органами.

Ранее во вторник источники сообщали о четырех пострадавших курсантах.