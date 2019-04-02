Заморозки прогнозируются на Ставрополье

02.04.19 15:20

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение объявлено в Ставропольском крае из-за возможных заморозков, которые продержатся в регионе до выходных, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"С 3 по 5 апреля в северо-западных районах края (Красногвардейский, Новоалександровский, Изобильненский, Шпаковский, Труновский и Ипатовский) в ночные и утренние часы ожидаются заморозки в воздухе до минус 1-2 градусов", - говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что существует вероятность повреждения и частичной гибели цветков ранних косточковых плодовых культур. В этой связи садоводам рекомендуется защитить плодовые деревья и организовать дымление, а для больших коммерческих насаждений необходимо обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.

Последние заморозки в регионе наступили в середине прошлой недели. Затем несколько дней в регионе держалась теплая погода - столбики термометров поднимались до 12 градусов.