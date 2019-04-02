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02.04.19 15:25
Филиал "Сколково" могут открыть в Перми
Глава российского правительства во время свой рабочей поездки в Пермский край посетил компанию "Эр-Телеком", где познакомился с передовыми разработками для "умного города", а также познакомился с основными параметрами проекта технопарка Mirion Digital.
Президент и генеральный директор "Эр-Телеком Холдинг" рассказал Д.Медведеву, что ранее на переговорах с руководством Сколково обсуждали возможность открытия филиала технопарка на пермской площадке. "Раз уже встречались, то все будет нормально", - заметил Д.Медведев.
Затем он познакомился с другими технологиями "умного города" и интернета вещей, которые помогают экономить энергопотребление и даже сокращать количество дорожных происшествий.
Он подошел к макету уличного столба со множеством антенн, камер и датчиков. Разработчики данного устройства рассказали, что оно может автоматически регулировать уровень освещенности, на него можно устанавливать не только видеокамеры, а также метеостанции, вай-фай и другие датчики. Пока этот проект является пилотным и уже реализуется в нескольких российских регионах.
Кроме того, Д.Медведев познакомился с разработкой так называемого "умного домофона", который подключен к интернету, и вся информация о посетителях поступает хозяину квартиры в специальное приложение на телефоне. По словам создателей этой технологии, она также умеет распознавать лица и может быть использована, в том числе, для поиска преступников и потерявшихся людей.
"Вы, наверное, прямо эту информацию в МВД отправляете?" - поинтересовался Медведев и получил положительный ответ.
Здесь же представители IT-компаний познакомили его с передовой системой городской видеоаналитики, которая с помощью камер анализирует дорожную ситуацию, а также умеет искать автомобили по многим параметрам, включая распознавание лица водителя.
По словам создателей этого проекта, сейчас идет разработка отдельных модулей, которые позволят с помощью видеофиксации контролировать качество уборки снега и вывоза мусора, а также создавать специальную карту зимнего города для автовладельцев.
"Это актуальные очень темы", - согласился Д.Медведев.
Разработчики этой системы также рассказали, что видеоаналитика может осуществлять контроль за поведением в многолюдных местах, а также на стадионах и вокзалах, и с помощью нейросети определять шаблон нетипичного поведения. По их словам, это позволит разыскивать преступников через базу.
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