Филиал "Сколково" могут открыть в Перми

02.04.19 15:25

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею создания представительства технопарка "Сколково" в Перми.

Глава российского правительства во время свой рабочей поездки в Пермский край посетил компанию "Эр-Телеком", где познакомился с передовыми разработками для "умного города", а также познакомился с основными параметрами проекта технопарка Mirion Digital.

Президент и генеральный директор "Эр-Телеком Холдинг" рассказал Д.Медведеву, что ранее на переговорах с руководством Сколково обсуждали возможность открытия филиала технопарка на пермской площадке. "Раз уже встречались, то все будет нормально", - заметил Д.Медведев.

Затем он познакомился с другими технологиями "умного города" и интернета вещей, которые помогают экономить энергопотребление и даже сокращать количество дорожных происшествий.

Он подошел к макету уличного столба со множеством антенн, камер и датчиков. Разработчики данного устройства рассказали, что оно может автоматически регулировать уровень освещенности, на него можно устанавливать не только видеокамеры, а также метеостанции, вай-фай и другие датчики. Пока этот проект является пилотным и уже реализуется в нескольких российских регионах.

Кроме того, Д.Медведев познакомился с разработкой так называемого "умного домофона", который подключен к интернету, и вся информация о посетителях поступает хозяину квартиры в специальное приложение на телефоне. По словам создателей этой технологии, она также умеет распознавать лица и может быть использована, в том числе, для поиска преступников и потерявшихся людей.

"Вы, наверное, прямо эту информацию в МВД отправляете?" - поинтересовался Медведев и получил положительный ответ.

Здесь же представители IT-компаний познакомили его с передовой системой городской видеоаналитики, которая с помощью камер анализирует дорожную ситуацию, а также умеет искать автомобили по многим параметрам, включая распознавание лица водителя.

По словам создателей этого проекта, сейчас идет разработка отдельных модулей, которые позволят с помощью видеофиксации контролировать качество уборки снега и вывоза мусора, а также создавать специальную карту зимнего города для автовладельцев.

"Это актуальные очень темы", - согласился Д.Медведев.

Разработчики этой системы также рассказали, что видеоаналитика может осуществлять контроль за поведением в многолюдных местах, а также на стадионах и вокзалах, и с помощью нейросети определять шаблон нетипичного поведения. По их словам, это позволит разыскивать преступников через базу.