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02.04.19 15:35
В Мосгоризбиркоме предложили лишить "срочников" права голоса на "чужих" губернаторских выборах
"Мое мнение - срочники не должны голосовать на выборах главы субъекта Федерации. Губернатор избирается на пять лет, а военнослужащий-срочник служит всего лишь год и потом уезжает домой в своей регион", - заявил В.Горубнов во вторник на заседании рабочей группы по электронному голосованию на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму.
Он выразил надежду, что будут приняты соответствующие поправки в федеральное избирательное законодательство.
В настоящее время солдаты-срочники могут голосовать на выборах губернатора региона, в котором они проходят службу. На муниципальных выборах они могут проголосовать только в случае прохождения службы по месту постоянной регистрации.
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