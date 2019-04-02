В Мосгоризбиркоме предложили лишить "срочников" права голоса на "чужих" губернаторских выборах

02.04.19 15:35

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие срочной службы не должны иметь права голоса на губернаторских выборах, если они проходят службу вне региона своей постоянной регистрации, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Мое мнение - срочники не должны голосовать на выборах главы субъекта Федерации. Губернатор избирается на пять лет, а военнослужащий-срочник служит всего лишь год и потом уезжает домой в своей регион", - заявил В.Горубнов во вторник на заседании рабочей группы по электронному голосованию на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму.

Он выразил надежду, что будут приняты соответствующие поправки в федеральное избирательное законодательство.

В настоящее время солдаты-срочники могут голосовать на выборах губернатора региона, в котором они проходят службу. На муниципальных выборах они могут проголосовать только в случае прохождения службы по месту постоянной регистрации.