Глава Росавиации спросил Думу о полномочиях на запрет полетов

02.04.19 15:55

© РИА Новости. Максим Блинов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Воздушный кодекс РФ нуждается в поправках, предоставляющих ответственному органу в области авиации полномочия вводить запреты на полёты в конкретном воздушном пространстве, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

"В нашем законодательстве, в Воздушном кодексе это не урегулировано. Я просил бы обратить внимание и помочь внести в положение о федеральном органе исполнительной власти (это или Росавиация, или Ространснадзор, либо Минтранс) положение, которое устанавливает такие полномочия", - сказал А.Нерадько во вторник на заседании комитета Госдумы по транспорту.

В частности, он отметил, что после второй катастрофы Boeing 737 MAX в марте 2019 года Европейское агентство издало свою директиву о запрете полетов этого самолета даже раньше, чем это сделала Федеральная авиационная администрация США.

А.Нерадько сообщил, что, находясь в командировке в Европейском агентстве по безопасности полётов, "задал вопрос, как они сумели принять решение, идущее впереди (решения) государства-разработчика, государства-изготовителя, которое несёт ответственность за самолёт".

В ответ глава Росавиации получил разъяснение, что в июле 2018 года в Евросоюзе "было принято изменение в закон о Европейском агентстве по безопасности полётов, которое позволяет агентству принимать решения, направленные на обеспечение безопасности, и в данном случае не нести ответственности за экономические последствия принятия таких решений".

А.Нерадько отметил, что "подобные вопросы встают и у нас время от времени".

"Встает вопрос, можно или нельзя летать в каком-то воздушном пространстве или участке воздушного пространства, там, где ведутся боевые действия. Такие события были у нас связаны с полётами наших авиакомпаний через воздушное пространство Ирака и, сейчас в связи с теми действиями, которые ведутся в Сирии. И всегда такой вопрос встаёт, кто возьмёт на себя такую ответственность", - сказал глава ведомства.