Военная прокуратура проводит проверку в связи со взрывом в академии им.Можайского

02.04.19 16:06

© РИА Новости. Алексей Даничев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Военные прокуроры начали проверку по факту взрыва в военной академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре (ГВП).

"В связи с инцидентом, произошедшим в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, в результате которого пострадали несколько человек, военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения организовала проверку соблюдения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих", - сообщили в ГВП.

На месте происшествия находится заместитель военного прокурора 83 военной прокуратуры гарнизона, который координирует работу чрезвычайных служб и правоохранительных органов, отметили там.

"По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявили в надзорном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в военно-космической академии имени А.Можайского в Петербурге произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета, ранения получили три человека.

По данным Минобороны, взрыв произошел около 13 часов 30 минут в одном из служебных помещений административного здания академии.

По данным военных, на месте инцидента работает руководство учебного заведения совместно с правоохранительными органами.