Медведев создал ТОР в пермском городе Нытва

02.04.19 16:32

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) в городе Нытва Пермского края.

"Есть места, где ситуация, скажем, не очень хорошо выглядит. Именно поэтому я вам подготовил подарок: подписал документ, распоряжение правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития "Нытва", - сообщил Д.Медведев во вторник на встрече с губернатором региона Максимом Решетниковым.

Он отметил, что Нытва - это моногород, "то есть монопрофильный населенный пункт". "И теперь там можно будет заниматься различными видами бизнеса с теми льготами, которые существуют для территории опережающего развития", - сказал Д.Медведев.

Он выразил надежду, что в новом ТОРе будет создано много новых рабочих мест, организованы новые производства и улучшится общая ситуация.

По словам М.Решетникова, в Нытве металлургический завод "непростые времена пережил", но у правительства Пермского края есть определенные наработки как заниматься развитием ТОРа в этом городе.

Нытва - город в Пермском крае с населением около 20 тыс. человек. Включен в категорию моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Градообразующее предприятие - "Нытвенский металлургический завод", в городе также есть молокозавод и мясокомбинат.