|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.04.19 16:32
Медведев создал ТОР в пермском городе Нытва
"Есть места, где ситуация, скажем, не очень хорошо выглядит. Именно поэтому я вам подготовил подарок: подписал документ, распоряжение правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития "Нытва", - сообщил Д.Медведев во вторник на встрече с губернатором региона Максимом Решетниковым.
Он отметил, что Нытва - это моногород, "то есть монопрофильный населенный пункт". "И теперь там можно будет заниматься различными видами бизнеса с теми льготами, которые существуют для территории опережающего развития", - сказал Д.Медведев.
Он выразил надежду, что в новом ТОРе будет создано много новых рабочих мест, организованы новые производства и улучшится общая ситуация.
По словам М.Решетникова, в Нытве металлургический завод "непростые времена пережил", но у правительства Пермского края есть определенные наработки как заниматься развитием ТОРа в этом городе.
Нытва - город в Пермском крае с населением около 20 тыс. человек. Включен в категорию моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Градообразующее предприятие - "Нытвенский металлургический завод", в городе также есть молокозавод и мясокомбинат.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket