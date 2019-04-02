Суд запретил китайской компании продолжать строительство завода на берегу Байкала

02.04.19 16:35

© РИА Новости. Владимир Смирнов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО "АкваСиб" с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

"Запретить обществу с ограниченной ответственностью "АкваСиб" и иным лицам возводить (строить) объекты на земельном участке общей площадью 16 тыс. 974 кв. м с кадастровым номером 38:25:000000:934, находящемся по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, улица Кирова, заключать сделки и любые другие действия по распоряжению, обременению, передаче другим лицам указанного земельного участка", - говорится в определении суда.

Решение принято в рамках обеспечительных мер по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского сельского поселения и "АкваСибу".

Иск прокуратуры касается признания недействительным договора аренды земельного участка на берегу Байкала, заключенного между муниципалитетом и компанией. В качестве третьей стороны к делу привлекается Управление ФАС по Иркутской области.

В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер прокуратура указывает, что отсутствие запрета на продолжение строительства может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного решения, поскольку в рамках основного иска оспаривается законность заключения договора аренды земельного участка. "А учитывая объем прав, предоставленный ООО "АкваСиб" как арендатору спорного земельного участка, у истца имеются основания полагать, что ООО "АкваСиб" либо иные лица могут осуществить строительство на данном земельном участке", - говорится в материалах суда.

Судья Юлия Яцкевич сочла, что в отсутствие запрета "АкваСиб" может продолжить стройку и тем самым изменить первоначальное состояние спорного участка. "Кроме того, земельный участок по спорному договору может быть предоставлен третьим лицам, что, как следствие, может привести к возникновению спора между указанными лицами, а также затруднит исполнение решения в части применения последствий недействительности сделки", - говорится в судебных материалах.

Проанализировав обстоятельства дела, судья пришла к выводу, что обеспечительные меры в виде запрета "АкваСибу" продолжать строительство объектов на земельном участке и передавать его другим лицам являются обоснованными и необходимыми для обеспечения публичных интересов.

Арбитражный суд Иркутской области продолжит рассмотрение иска природоохранной прокуратуры по существу 7 мая.

Ранее сообщалось, что 27 марта Кировский районный суд Иркутска по иску природоохранной прокуратуры признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство завода ООО "АкваСиб". По мнению надзорного ведомства, при подготовке документов, в частности оценки воздействия на окружающую среду, эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры также были связаны с близким к кромке воды размещением завода, а также с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.

По данным ООО "АкваСиб", первая очередь завода по розливу воды в Култуке должна быть введена в строй в конце 2019 года, в следующие 2 года он выйдет на проектную мощность. К 2022 году объем производства должен составить 154,8 тыс. кубометров воды в год. Общий объем инвестиций в строительство завода составит 1,5 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее также распорядился проверить проект на соответствие экологическим стандартам. Совет по правам человека при президенте РФ со ссылкой на ученых-лимнологов сообщил, что строительство на Байкале завода для экспорта воды может создать угрозу для живущих вокруг озера редких животных.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным собственником ООО "АкваСиб" является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в провинции Хэйлунцзян (Китай). ООО "АкваСиб" зарегистрировано в Иркутске с августа 2012 года.