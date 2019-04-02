Стрельба произошла на парковке аэропорта в Екатеринбурге, ранен мужчина

02.04.19 16:50

© РИА Новости. Константин Чалабов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Местные СМИ во вторник сообщают о стрельбе на парковке аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил агентству "Интерфакс-Урал" информацию о стрельбе на территории аэропорта, она произошла во вторник в 16:25 по местному времени (14:25 мск).

"По предварительным данным, злоумышленники применили травматическое оружие. Полиция изъяла несколько резиновых пуль. Раненому в область руки мужчине оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал В.Горелых.

По его словам, в Екатеринбурге введен план "Перехват", все наряды полиции ориентированы на розыск "Жигулей" 10-й модели серого цвета.

"В эти минуты на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа ОП N6. Сыщики уголовного розыска опрашивают потерпевших, устанавливают очевидцев и анализируют съемки с камер видеонаблюдения. По итогам начавшейся проверки в самое ближайшее время полиция примет процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, Возможно, это будет статья 162 УК РФ (разбойное нападение)", - добавил В.Горелых.

В пресс-службе аэропорта "Кольцово" ситуацию не комментируют.