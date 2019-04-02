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02.04.19 16:50
Стрельба произошла на парковке аэропорта в Екатеринбурге, ранен мужчина
Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил агентству "Интерфакс-Урал" информацию о стрельбе на территории аэропорта, она произошла во вторник в 16:25 по местному времени (14:25 мск).
"По предварительным данным, злоумышленники применили травматическое оружие. Полиция изъяла несколько резиновых пуль. Раненому в область руки мужчине оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал В.Горелых.
По его словам, в Екатеринбурге введен план "Перехват", все наряды полиции ориентированы на розыск "Жигулей" 10-й модели серого цвета.
"В эти минуты на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа ОП N6. Сыщики уголовного розыска опрашивают потерпевших, устанавливают очевидцев и анализируют съемки с камер видеонаблюдения. По итогам начавшейся проверки в самое ближайшее время полиция примет процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, Возможно, это будет статья 162 УК РФ (разбойное нападение)", - добавил В.Горелых.
В пресс-службе аэропорта "Кольцово" ситуацию не комментируют.
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