Бывшего учителя подозревают в развратных действиях в отношении ученицы в Башкирии

02.04.19 16:52

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Следствие возбудило уголовное дело в отношении 60-летнего бывшего учителя одной из школ Кушнаренковского района Башкирии, подозреваемого в педофилии, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР во вторник.

"По версии следствия, подозреваемый, являясь учителем школы, с сентября 2018 по март 2019 года совершал развратные действия в отношении 15-летней учащейся этой же школы. После выявления фактов неподобающего поведения учителя он был уволен из школы по отрицательным основаниям", - говорится в пресс-релизе.

Дело заведено по ч.1 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

В настоящее время следователи опрашивают учащихся и педагогов школы.