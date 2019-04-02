Следователи возбудили дело по факту взрыва в академии Можайского

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2 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи квалифицировали взрыв в Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге как покушение на убийство группы лиц, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".
В нем отмечается, что, по предварительным данным, "четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает".
По данным следствия, около 13:30 в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета.
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета", - говорится в пресс-релизе.
В ведомстве добавили, что дело расследует военное следственное управление СК по ракетным войскам стратегического назначения.
Ранее об инциденте сообщили в Минобороны.
Источник в вузе сообщил "Интерфаксу", что взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии.
По его данным, проведена эвакуация курсантов и персонала академии с территории учебного заведения.
Академия имени А.Можайского - политехнический вуз, который осуществляет подготовку специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.