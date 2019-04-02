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Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на арест экс-министра Абызова

© РИА Новости. Максим Богодвид
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд назначил на 10 апреля рассмотрение жалобы на заключение под стражу бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.

"Рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуде назначено на 10 апреля в 10:00 мск", - сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Как ранее сообщил адвокат Алексей Кирсанов, защита просит апелляционную инстанцию изменить меру пресечения М.Абызову на не связанную с содержанием в СИЗО - домашний арест или залог. Он уточнил, что сумма предлагаемого за освобождение экс-министра залога не изменилась - 1 млрд рублей.

Басманный суд Москвы 27 марта арестовал М.Абызова до 25 мая. Бывшему министру предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и хищении 4 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, М.Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Так, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, М.Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считают в СК, в полном объеме выведены за рубеж.

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