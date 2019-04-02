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02.04.19 18:03

Осужденный экс-губернатор Белых просит отсрочки на выплату 48 млн рублей штрафа

© РИА Новости. Виталий Тимкив
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Бывший губернатор Кировской области Никита Белых просит суд отсрочить исполнение наказания в части выплаты назначенного приговором штрафа в размере 48,2 млн. рублей.

"Сейчас ни у него, ни у его доверителей нет таких денег, чтобы выплатить штраф, а ранее арестованное его имущество оценено в сумму, чуть более превышающую 4 млн рублей. Поэтому мы просим суд предоставить Белых отсрочку в пять лет", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Грохотов.

Он пояснил, что за этот срок Н.Белых сможет найти деньги.

В Пресненском суде Москвы "Интерфаксу" сообщили, что соответствующее ходатайство поступило в суд, но дата рассмотрения пока не назначена.

Пресненский суд 1 февраля прошлого года приговорил Н.Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение

взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Вместе с тем суд оправдал его по эпизоду получения взятки в 200 тыс. евро от предпринимателя Альберта Ларицкого. Мосгорсуд 10 мая 2018 года незначительно изменил приговор, оставив без изменений назначенный экс-губернатору срок лишения свободы и штраф.

В настоящее время Н.Белых отбывает наказание в колонии в Рязанской области, где работает библиотекарем. По словам адвоката, его зарплата составляет несколько тысяч рублей.

Также, отвечая на вопрос агентства, адвокат уточнил, что ходатайствовать об условно-досрочном освобождении Н.Белых сможет осенью 2021 года.

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