Землетрясение магнитудой 2,4 зафиксировано в Хакасии

03.04.19 06:11

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 2,4 зафиксирован в Хакасии в ночь на среду в 10 км к северо-северо-западу от населенного пункта Абаза, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала геофизической службы, эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 22:55 мск во вторник (02:55 по местному времени в среду), имел координаты 52.69 градуса северной широты и 90.00 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 - 2,5 балла.