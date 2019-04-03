Уровень воды в одной из рек Алтайского края близок к критическому

03.04.19 06:13

© РИА Новости. Игорь Агеенко

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Ухудшение паводковой ситуации прогнозируется в Алтайском крае в ближайшие сутки из-за резкого превышения уровня воды в реке Чарыш, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону в среду.

"В ближайшие сутки на реке Чарыш в районе села Белоглазово Шипуновского района прогнозируется продолжение подъема уровня воды, который может достигнуть критического в 520 см. Гидрологическая обстановка в ближайшие сутки - двое может ухудшиться также на реке Алей в районе Рубцовска. Для контроля за обстановкой на местах работают оперативные группы подразделений МЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на случай ухудшения ситуации в районах, в которые вода может прийти раньше остальных, подготовлены пункты временного размещения. В готовности к проведению аварийно-спасательных работ находятся 226 человек и 46 единиц техники, 17 лодок.