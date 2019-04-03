Томские ученые первыми в мире "поймали" в подземных водах бактерию, которая способна выжить на Марсе

03.04.19 06:18

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Микробиологи Томского госуниверситета (ТГУ) первыми в мире выделили из глубинных подземных вод бактерию Desulforudis audaxviator, за которой более десяти лет охотились ученые разных стран, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе вуза в среду.

Ученые смогли выделить бактерию из подземных вод термального источника, расположенного в Верхнекетском районе Томской области.

"Повышенный интерес исследователей обусловлен тем, что микроорганизм получает энергию в условиях полного отсутствия света и кислорода. Теоретически данный способ делает возможной жизнь в космосе, например, на Марсе", - сказал представитель пресс-службы.

По словам заведующей кафедрой физиологии растений и биотехнологий Биологического института ТГУ Ольги Карначук, о существовании бактерии, живущей глубоко под землей, стало известно более 10 лет назад - ДНК микроорганизма обнаружили американские ученые в шахтных водах южно-африканского золоторудного месторождения на глубине 1,5-3 км, где нет ни света, ни кислорода. Несмотря на обнаружение ДНК бактерии в пробах воды в Финляндии и в США, "поймать" ее никому не удавалось.

"Еще не так давно считалось, что жизнь в этих условиях невозможна, поскольку без света нет фотосинтеза, лежащего в основе всех пищевых цепочек. Но оказалось, что данное предположение ошибочно", - уточнила О.Карначук.

Получив бактерию, ученые установили, что она делится не раз в 1 тыс. лет, как считалось раньше, а раз в 28 часов.

Также выяснилось, что Desulforudis audaxviator практически всеядна - в лаборатории микробиологов она "ела" сахар, спирт и многое другое, однако, лучше всего, по словам исследователей, бактерия чувствует себя на "диете", привычно питаясь водородом, от которого получает больше всего энергии.

Кроме того, оказалось, что кислород, поначалу считавшийся губительным для подземного микроба, его не убивает.

Ученые выявили у микроорганизма структуры, которые, судя по всему, и помогают ему странствовать по всему миру - газовые вакуоли, похожие на плавательный пузырь рыб. Пока гипотеза ученых заключается в том, что бактерия путешествует по воздуху, так как подземные водоемы, в которых находили ДНК микроорганизма, геологически никогда не соприкасались.

Вместе с тем микробиологи выяснили, что геном бактерии, найденной в Сибири, практически идентичен ДНК микроорганизма из Южной Африки.

"Так не должно быть, это загадка, которую мы пока не смоли разгадать. Дело в том, что мутации присутствуют всегда. Даже когда одну и ту же бактерию культивируют в лаборатории, со временем появляются отличия в ДНК. В данном случае их нет. Почему - непонятно. Ответ на этот вопрос связан с какими-то фундаментальными основами существования живых клеток, которые пока не изучены, поэтому объяснение этого генетического сходства - дело будущего, то, над чем ученым еще предстоит работать", - пояснила О.Карначук.