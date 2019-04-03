Шторм с девятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

03.04.19 06:46

© РИА Новости. Олег Смереченский

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки, сообщает в среду Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"4 апреля в первой половине ночи у северо-восточного побережья Камчатки и на прилегающей акватории Берингова моря ожидается волнение высотой 8-9 метров", - говорится в сообщении.

Шторм сохранится до середины дня 4 апреля.

В свою очередь, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах.

Руководителям судоходных компаний, чей флот может находиться в районах, где пройдет шторм, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.