Движение поездов на забайкальском участке Транссиба прерывалось из-за энергоаварии

03.04.19 06:50

© РИА Новости. Владимир Астапкович

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Сбой в движении поездов по забайкальскому участку Транссиба произошел в ночь на среду вследствие аварии на электроподстанции, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"В 19:14 мск вторника на подстанции 220 кВ "Ерофей Павлович тяговая" (ОАО "РЖД") действием защит отключилась ЛЭП 220 кВ "Ерофей Павлович тяговая - Аячи тяговая" (ПАО "ФСК ЕЭС")", - говорится в сообщении.

Одновременно действием защит отключилась ЛЭП 220 кВ "Ерофей Павлович тяговая - Чичатка" (ФСК ЕЭС).

Были обесточены четыре подстанции 220 кВ: "Аячи тяговая", "Чичатка тяговая", "Амазар тяговая", "Семиозерная тяговая" (все они принадлежат "РЖД" и расположены на территории Забайкальского края и Амурской области), говорится в сообщении.

Без электроснабжения оставались часть бытовых потребителей и железнодорожная тяга. Мощность отключенных потребителей - 59 МВт.

"Был зафиксирован сбой в движении поездов", - отмечается в сообщении.

Напряжение на отключенные подстанции и всем потребителям было подано в 20:16 мск, движение поездов восстановлено.