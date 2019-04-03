Экологи призывают закрыть "китовую тюрьму" в Приморье после выпуска косаток и белух

03.04.19 06:52

© РИА Новости. Владимир Астапкович

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Коалиция экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" считает, что реабилитационный центр для морских млекопитающих, который власти Приморья решили создать вместо "китовой тюрьмы", может быть использован для адаптации животных к дельфинариям, поэтому предлагают больше не использовать инфраструктуру бухты Средняя.

"Никакой "центр реабилитации" там не нужен - необходимо как можно скорее реабилитировать и выпустить на свободу косаток и белух, после чего закрыть эту тюрьму навсегда", - сообщается в пресс-релизе Коалиции общественных и экологических организаций "Свободу косаткам и белухам".

Экологи объясняют свою позицию тем, что реабилитационные центры для морских млекопитающих могут быть использованы заинтересованными лицами из индустрии дельфинариев для подготовки животных к продаже в развлекательных целях.

"Большинство животных в таких центрах признают не подходящими для выпуска и передают в дельфинарии", - отмечают экологи.

Также они уточняют, что в Приморье в реабилитации чаще всего нуждаются тюлени, для них уже создан и успешно работает много лет реабилитационный центр "Тюлень".