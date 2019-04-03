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03.04.19 06:52
Экологи призывают закрыть "китовую тюрьму" в Приморье после выпуска косаток и белух
"Никакой "центр реабилитации" там не нужен - необходимо как можно скорее реабилитировать и выпустить на свободу косаток и белух, после чего закрыть эту тюрьму навсегда", - сообщается в пресс-релизе Коалиции общественных и экологических организаций "Свободу косаткам и белухам".
Экологи объясняют свою позицию тем, что реабилитационные центры для морских млекопитающих могут быть использованы заинтересованными лицами из индустрии дельфинариев для подготовки животных к продаже в развлекательных целях.
"Большинство животных в таких центрах признают не подходящими для выпуска и передают в дельфинарии", - отмечают экологи.
Также они уточняют, что в Приморье в реабилитации чаще всего нуждаются тюлени, для них уже создан и успешно работает много лет реабилитационный центр "Тюлень".
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