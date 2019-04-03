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03.04.19 07:00

Бывший и.о. директора департамента лесного хозяйства администрации Приморья предстанет перед судом за взятку

© РИА Новости. Максим Богодвид
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд во Владивостоке рассмотрит дело бывшего исполняющего обязанности директора департамента лесного хозяйства администрации Приморья, обвиняемого в получении взятки в $550 тыс. за продление аренды участка леса под вырубку.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Приморского края, обвинение чиновнику предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий, входящих в служебные полномочия должностного лица). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

По версии следствия, преступление совершено в 2016 году, когда фигурант являлся исполняющим обязанности директора департамента лесного хозяйства Приморского края. Чиновник предложил представителю нескольких лесозаготовительных компаний за взятку решить вопрос по продлению срока аренды лесных участков для заготовки древесины. Он лично получил вознаграждение в размере $550 тыс.

Уточняется, что представитель лесозаготовительных компаний сам сообщил в правоохранительные органы о взятке.

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