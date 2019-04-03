Российская авиакомпания Pegas Fly в мае начнет выполнять полеты из Владивостока в Бангкок

03.04.19 07:02

© РИА Новости. Максим Блинов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Российская авиакомпания Pegas Fly 11 мая начнет выполнять полеты из Владивостока в Бангкок (Таиланд), следует из расписания аэропорта Владивосток.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300. В мае и июне будут выполнено по два рейса.

По информации пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ), количество рейсов из Владивостока в Бангкок в рамках летнего расписания увеличится почти в два раза.

"Традиционно зимние рейсы авиакомпании S7 Airlines в Бангкок с летнего сезона переведены на круглогодичную основу. Продолжатся рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Владивосток-Чанчунь-Бангкок", - пояснили в пресс-службе.